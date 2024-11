Deputados fazem haka durante sessão em parlamento na Nova Zelândia para se opor a projeto de lei; veja vídeo

Com o tempo, os valores fundamentais do tratado foram incorporados às leis neozelandesas como forma de reparar injustiças cometidas contra os Māori durante a colonização. O Act — um partido menor na coalizão de centro-direita no governo — argumenta que a interpretação atual do tratado gerou uma divisão racial no país e que o projeto de lei permitirá que o parlamento interprete o tratado de forma mais justa.