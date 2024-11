Detran divulga resultado da prova de aptidão física do último concurso; veja lista completa

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou os resultados preliminares da prova de aptidão física, parte do concurso público realizado pela instituição, na manhã desta sexta-feira (8), por meio do Diário Oficial do Estado do Acre.

Os candidatos que por quaisquer razões queiram entrar com recursos acerca das classificações divulgadas, podem fazê-lo até as 23h59 do sábado (12), no horário de Brasília, através do site do Instituto aocp, na aba “Links”.

Na mesma aba fica ainda disponível os resultados individuais, assim como a filmagem dos testes em que houveram falhas, para que se possa fazer análise da execução.

Confira abaixo o documento com a classificação: