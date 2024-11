Eduardo Bolsonaro acompanha eleição americana no ‘QG’ de Trump e foca em salvar bolsonarismo

Às vésperas de assumir a secretaria de Relações Internacionais do PL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acompanha a eleição americana no QG do candidato republicano Donald Trump. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo foi a Palm Beach, na Flórida, com o ex-ministro Gilson Machado e o vereador eleito do Recife Gilson Machado Guimarães (PL).

Trump com Eduardo Bolsonaro e o então presidente Jair Bolsonaro, no G20 de 2019. Foto: Redes sociais /Eduardo Bolsonaro