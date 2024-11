Eduardo Ribeiro defende músicos ameaçados de multa por shows ao vivo na noite acreana

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) saiu a favor da classe dos músicos no Acre, sobretudo, dos profissionais que trabalham na noite acreana, cantando ao vivo, e que poderão ser multados, a partir de agora, por não possuírem um documento chamado de ‘licença de segurança’.

Nesta quarta-feira, 13, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o deputado pediu para que essa situação seja revista pelo estado.

“Eu quero aqui chamar a atenção da Fundação Elias Mansour e da Polícia Militar do Estado do Acre [instituição que emite essas multas] para o fato de que não existe um parâmetro razoável para isso. Os nossos fazedores de cultura não podem ser cerceados de seus trabalhos, justamente porque já não é fácil trabalhar com cultura para sustentar suas famílias”, afirmou Ribeiro.

Segundo o parlamentar, é necessário que seja revista essa situação que já tem prejudicado alguns profissionais que cantam em estabelecimentos noturnos, como choperias e barzinhos de Rio Branco.

A portaria de n° 2024 respalda a Polícia Militar a multar músicos que fazem som ao vivo.

“Vamos pedir ao governo do Estado para que isso seja revisto e parem de prejudicar esses trabalhadores”, ressaltou Eduardo Ribeiro.