eFootball lança homenagem ao trio MSN, do Barcelona, com card 108

O eFootball lança novas versões de jogadores para o modo Time Ideal com base em datas comemorativas do futebol e desempenhos individuais de jogadores ao longo das ligas parceiras do simulador. Neymar, por exemplo, conta com mais de 17 versões dentro do Dream Team. Agora, dias antes do aniversário do Barcelona (dia 29 de novembro), o eFootball lança mais uma versão do craque brasileiro, desta vez celebrando o trio de atacantes que quebrou recordes de gols da época.