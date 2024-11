Em encontro na Casa Branca, Biden e Trump falam em “transição tranquila”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu na Casa Branca nesta quarta-feira (13) o presidente eleito do país, Donald Trump, para uma reunião protocolar que marca oficialmente o início do processo de transição entre as duas gestões.

Segundo informações da emissora CNN, numa breve conversa diante da imprensa no Salão Oval, Biden chamou Trump de “senhor presidente eleito, ex-presidente, Donald” e disse ao republicano “bem-vindo de volta”. Os dois trocaram um aperto de mãos.

Biden deu a Trump os parabéns pela vitória sobre a democrata Kamala Harris, vice do atual mandatário americano, na eleição presidencial realizada na semana passada, e disse esperar uma “transição tranquila” – também afirmou que “garantirá” que isso aconteça da parte da atual gestão.

Trump também fez breves comentários perante as câmeras. “A política é difícil e, em muitos casos, [este] não é um mundo muito bom, mas é um mundo bom hoje, e eu agradeço muito”, disse o republicano.

Em 2020, alegando fraude na eleição em que foi derrotado por Biden, Trump não recebeu o democrata na Casa Branca, quebrando a tradição de presidentes convidarem seu sucessor para um encontro na residência oficial do mandatário americano após o resultado das urnas. O republicano também se recusou a comparecer à posse de Biden em janeiro de 2021.

Durante a campanha de 2024, na qual Biden foi substituído no meio do caminho por Kamala, ele e Trump trocaram fortes acusações.

O republicano cunhou o apelido “Crooked Biden” (“Biden Corrupto”), enquanto o democrata alegou repetidamente que a volta de Trump à Casa Branca seria uma ameaça à democracia americana.