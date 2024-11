Em parceria com ex-craque do Flamengo, Alan Rick anuncia ampliação de escolinhas esportivas

O senador Alan Rick (UB-AC) anunciou na tarde desta sexta-feira (8), que a parceria com o instituto de esportes do ex-jogador de futebol Léo Moura, do Flamengo, será ampliada para outras modalidades além do futebol.

De acordo com o senador, a parceria com Léo Moura já permitiu a instalação de escolinhas de futebol em cinco municípios e agora virão outras modalidades, como vôlei e artes marciais.

“Nosso primeiro núcleo de escolinha de vôlei foi lançado no 3o Batalhão do Corpo de Bombeiros, no Ruy Lino, em Rio Branco”, anunciou o senador.

O projeto é custeado com recursos de emenda parlamentar destinada pelo senador para o atendimento de crianças e adolescentes. Além das aulas, todo o material necessário – uniformes, bolas e redes – sem que os usuários sejam obrigados a pagar.

“Deixo meu agradecimento ao comandante pelo apoio na cessão do espaço para as as atividades”, disse Alan Rick.