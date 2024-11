Estudantes brasileiros que fazem Medicina na Bolívia expõe violência, extorsão e assédio; veja os relatos

Os comentários do vídeo publicado pelo senador Alan Rick, sobre os maus tratos sofridos por alunos brasileiros em cursos do ensino superior na Bolívia, revelam mais casos casos de abuso, físicos e psicológicos, sofridos por aqueles que vão ao país vizinho estudar.

Um dos comentários cita problemas enfrentados pelos alunos, envolvendo casos de extorsão e assédio sexual.

“Já não bastasse a dificuldade da própria formação em medicina, ainda encontram a desenfreada punição dos bolivianos ao brasileiros, com extorsão, assédio moral e sexual e principalmente com uma política de não respeito e dignidade ao estudante brasileiro”, diz um dos comentários.

Outro comentário diz que “mais atrocidades” ocorrem com os brasileiros que vão à Bolívia estudar, também citando abusos sexuais.

“Tudo verdade !! E tem muito mais atrocidades por parte de médicos e enfermeiros bolivianos para conosco brasileiros, até mesmo abuso sexual…fora os que desistem do internato, por não aguentar os maus tratos físicos e psicológicos que cada dia vem sendo mais absurdo”.

Dentre os comentários também está uma fala do suposto irmão de estudante brasileiro que faleceu recentemente na Bolívia. “Sou irmão do brasileiro que cometeu suicídio na Bolívia devido aos maus-tratos, pressão psicológica, coação, castigos, entre outros fatores. Por favor, nos ajude a fazer justiça pela vida do meu irmão”, disse.

O senador Alan Rick prontamente respondeu o rapaz, dizendo que todas as informações possíveis estão sendo levantadas e que as providências serão tomadas.

“ Meus sentimentos pela sua perda, Davi. Que Deus conceda força e conforto a você e a toda a família neste momento difícil. Estamos reunindo informações para tomar as providências necessárias”, disse o político.