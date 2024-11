Alan Rick diz que estudantes brasileiros na Bolívia sofrem ‘castigos físicos e psicológicos’

O senador Alan Rick falou sobre os supostos maus tratos sofridos por brasileiros em faculdades bolivianas em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram. No vídeo, ele convidou os estudantes a relatarem suas experiências.

O senador afirma que torturas e maus tratos acontecem, comumente, no estágio final da formação, no período de internato.

“Infelizmente há uma cultura de castigos físicos e psicológicos em alguns hospitais, para estudantes de medicina que estão em formação, inclusive recebi relatos aqui que o brasileiro que cometeu suicídio sofreu torturas psicológicas, físicas, coação e com isso tirou sua própria vida”, disse Alan Rick.

O político acreano também falou que as providências cabíveis serão tomadas junto aos governos e instituições responsáveis. “Estamos levantando as informações com base em tudo que temos recebido e vamos encaminhar às autoridades bolivianas e brasileiras, como ministério da educação da Bolívia, embaixada boliviana e ao governo do país, pedindo providências, para que isso não mais aconteça”, pontuou.