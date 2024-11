Estudantes das paralímpiadas de Brasiléia entregam carta de agradecimentos à prefeita Fernanda Hassem

Na manhã desta segunda-feira, 04 de novembro, a prefeita Fernanda Hassem teve a honra de receber os alunos da rede estadual e municipal que participaram do I Festival Paralímpico organizado pela Secretaria Estadual de Educação e Esporte, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia.

Foi um momento especial, marcado pela entrega de uma carta de agradecimento dos alunos à prefeita, juntamente com a blusa oficial das Paralimpíadas.

Fernanda Hassem reafirmou o compromisso do município em incentivar e apoiar esses talentos para que participem cada vez mais dessas atividades que promovem inclusão e superação. “ A minha segunda-feira é maravilhosa, recebi aqui no gabinete, de forma muito especial os nossos alunos que disputaram agora a etapa municipal da paraolimpíadas, e agora vão para Rio Branco disputar a fase estadual, eles transmitem muita energia boa para a gente e faz com que a gente crie e amplie políticas públicas de inclusão”, pontuou a gestora.

A próxima etapa é a fase estadual, que acontecerá no dia 08 de dezembro, na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.

No encontro a prefeita anunciou que em parceria com o governo do estado, será construído o CER II ( Centro Especializado em Reabilitação), que permitirá às crianças com comorbidades, um tratamento digno com fisioterapia e tratamento, reabilitação, habilitação e adaptação de tecnologia assistiva.