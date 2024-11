Fazendo História: Fernanda Hassem comemora certificação de Brasiléia com Selo Unifec pela primeira vez na história do município

Na manhã desta quarta-feira 06, a gestão Fernanda Hassem alcançou mais um ponto positivo na educação local, o foi um dos poucos no estado do Acre a ser premiada com o Selo Unicef, uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido.

O UNICEF divulgou a lista com 923 cidades das regiões Norte e Nordeste – além do Norte de Minas Gerais e Mato Grosso – que mais avançaram nas políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. Essas cidades, onde vivem mais de 8 milhões de meninas e meninos de 0 a 19 anos, avançaram mais do que a média nacional em diversas áreas, com impactos positivos para a infância e adolescência – e conquistaram o Selo UNICEF.

Emocionada a prefeita Fernanda Hassem reconheceu o trabalho de sua equipe e colaboradores para que o alcançasse tal façanha pela primeira vez na história.

“A gente está aqui na sede de secretaria municipal de educação com os fazedores de educação, fazedores de assistência social e fazedores de saúde e teve muita emoção aqui. Nós estamos com os fazedores do NUCA (Núcleo de Cidadania de Adolescentes), estudantes, Railan Oliveira e Ana Laura, a Elizângela Ferreira, articuladora do Selo Unicef em Brasiléia, a joana Bandeira junto com outras pessoas da saúde, Vânia Carolina, Assistência social – Arlete Amaral, enfim. O desafio só começou, isso mostra que estamos no rumo certo sim, isso prova que as políticas públicas estão sendo efetivadas, isso prova que pela primeira vez na história, nós conseguimos o selo UNICEF, é a primeira vez que Brasiléia consegue, e é a primeira vez que o NUCA de Brasiléia conseguiu a maior nota do estado do Acre”, disse ela.

A gestora lembrou que enquanto prefeita sempre estimulou e fomentou as atividades que pudessem elevar o município a patamares mais altos em todas as áreas que lhe compete. Nos indicadores apresentados pelo Selo Unicef, (Saúde, Proteção contra a violência, Participação da juventude, Água, saneamento e higiene, Política social), Brasiléia foi aprovada em todos os quesitos

A presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes), de Brasiléia comemorou a certificação de Brasiléia com o Selo UNICEF. “Estou chorando de alegria e agradecendo a Deus primeiramente e toda intersetorialidade que trabalhou junto para a gente ganhar essa certificação do selo Unicef, que é o reconhecimento internacional de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes”, pontou.

Elizangela Ferreira, articuladora do Selo Unicef em Brasiléia parabenizou a todos os envolvidos nos trabalhos, bem como gestão pública municipal e colaboradores que sonharam juntos e estão agora comemorando essa merecida certificação tão importante para crianças e adolescentes.

É válido lembra que na região do Alto Acre, apenas Brasiléia foi reconhecida com a certificação do Selo Unicef 2024.

FOTOS: