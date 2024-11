Festim, projeto de Dito Bruzugu com cantor fluminense lança nova musica; confira

O cantor acreano Dito Bruzugu lançou uma nova música de seu duo musical (Festim), em conjunto com André Moreno, do Rio de Janeiro, chamada Teu Silêncio Não é Meu Lugar, que já se encontra disponível em diversas plataformas digitais.

Idealizado ainda em 2019, o duo ganhou forma durante o período pandêmico causado pela Covid-19, onde Dito do acre começou a suas colaborações com Moreno, que estava na região serrana do Rio, como uma forma de fugir do ócio artístico durante o isolamento.

“Transformamos a ociosidade em criatividade e pela internet compusemos uma série de canções que serão lançadas”, disse o duo nas redes sociais.

Além do trabalho mais atual, a dupla já divulgou outros dois singles, Enxote e Resgate, ambos disponíveis nas plataformas digitais para aqueles que tiverem interesse.

Confira o projeto: