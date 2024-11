Fim de ano com aliança: Bocalom deve se casar em dezembro; veja todos os detalhes

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), deve encerrar o ano com uma celebração especial: o casamento com a advogada Kelen Rejane Nunes. De acordo com informações divulgadas pela coluna Douglas Richer, do ContilNet, a cerimônia está prevista para acontecer no dia 28 de dezembro de 2024.

A Assessoria do prefeito foi procurada para confirmar a informação, mas optou por não se manifestar. No entanto, os rumores ganharam força desde que o casal oficializou o noivado em setembro, durante uma missa na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, na capital acreana.

O relacionamento de Bocalom e Kelen foi assumido publicamente em 31 de março deste ano, e desde então, o prefeito não tem economizado nas declarações de amor. Nesta sexta-feira (22), ele usou as redes sociais para se referir à noiva como “a melodia mais doce que meu coração já cantou” e “a poesia viva que dá sentido aos meus dias e eterniza o nosso amor”.

Caso a data seja confirmada, o casamento será um dos destaques do fim de ano em Rio Branco, marcando um momento de celebração pessoal para o prefeito.