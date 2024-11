Flamengo pode ter retornos importantes para final da Copa do Brasil

Antes da grande decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 1 x 0 na Arena Independência, nessa quarta-feira (6/11), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas essa a informação que eu posso passar agora é essa”, declarou Filipe Luís em coletiva.

Vale destacar que a dupla já está treinando no campo, mas ainda faz trabalhos separados do resto do elenco. A presença de Nico De la Cruz e Luiz Araújo na final depende da evolução dos atletas nos próximos dias.

Além disso, o time comandado por Filipe Luís conta com outros dois retornos importantes. Bruno Henrique e Pulgar, que não jogaram a partida de ida por suspensão, voltam a equipe.

A partida de ida terminou com vitória do Flamengo por 3 x 1, no Maracanã. Com a vantagem, o Rubro-Negro pode ser derrotado por até um gol de diferença que conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil.