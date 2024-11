Gastrite: chá natural funciona como remédio caseiro para aliviar a dor

Existem alguns chás naturais que funcionam como remédio caseiro para tratar a gastrite. Um deles tem ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a reduzir sintomas como má digestão, queimação e dor.

Vale ressaltar que os remédios caseiros para gastrite não substituem o tratamento recomendado pelos médicos. Por isso, devem ser usados para ajudar na recuperação.

Trata-se do chá de espinheira-santa. Ele possui taninos, como a epigalocatequina, e polissacarídeos, como o arabinogalactano, que ajudam a diminuir a acidez do estômago, protegendo o órgão do próprio ácido que produz.

