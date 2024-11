Gisele Bündchen exibe barriguinha de grávida em evento; veja as fotos

A modelo Gisele Bündchen mostrou sua barriguinha de grávida pela primeira vez na rede social após algumas semanas do anúncio de que está esperando seu terceiro filho, fruto do relacionamento atual com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Nesta quarta-feira, 13, a top model postou uma série de fotos do evento que marcou presença, o Gala da Lotus House, nos EUA, e acabou revelando como está sua barriguinha. De vestido preto colado, a loira deixou o abdômen marcado e chamou a atenção.

“Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu 20º aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível, cujo compromisso inabalável transformou inúmeras vidas”, contou sobre a oportunidade de estar no evento.

“Com sua mais recente conquista — unir mais de 300 abrigos para mulheres em todo o país através da Rede Nacional de Abrigos para Mulheres — eles estão dando um passo ousado para erradicar a falta de moradia. Saiba mais através do link na minha bio e descubra como você pode ajudar. Juntos, somos mais fortes”, falou sobre a causa.

É bom lembrar que os rumores sobre uma possível gravidez da übermodel começaram após sua ausência no Victoria’s Secret Fashion Show, realizado no dia 15 de outubro deste ano. Sendo uma das figuras mais icônicas dos desfiles da marca de lingerie, ela recusou o convite para retornar à passarela.

A confirmação da terceira gestação da famosa, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, aconteceu em outubro e causou alvoroço nas redes sociais. Inclusive, seu ex-marido e pai de seus dois filhos, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, fez reflexões após a notícia se tornar pública.

Tom Brady faz nova reflexão após anúncio da gravidez de Gisele Bündchen

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública na última semana e o ex-marido dela e pai de seus dois filhos, Tom Brady, teria feito uma nova indireta em sua rede social na terça-feira, 05. O ex-jogador de futebol americano então postou uma plaquinha com um longo texto.

A frase postada por ele é do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e fala sobre fazer seu melhor. “Não é o crítico que faz diferença; nem o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado por poeira, suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra e fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e fracasso“, disse um trecho. Confira todos os detalhes aqui!