Em edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1), o governador Gladson Cameli publicou a nomeação da fonoaudióloga Sóron Steiner como a nova presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundacre).

Ela assume o cargo no lugar de Ana Beatriz Souza, exonerada em outubro. Desde então, quem estava na presidência da unidade era o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que acumulou funções.

Sóron era atual diretora de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).