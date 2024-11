Gladson institui comitê gestor estadual do Programa Bolsa Família; entenda

O governador Gladson Cameli oficializou, nesta terça-feira (12), o decreto que institui o Comitê Gestor Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O Comitê reúne a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a Secretaria de Estado e Cultura (SEE) e a Secretaria de Saúde (Sesacre) e tem como missão promover uma gestão integrada e coordenada do Bolsa Família no estado.

O Comitê será responsável por auxiliar na articulação intersetorial das ações do Programa Bolsa Família, no âmbito estadual, sob a coordenação do representante da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Segundo o decreto, as ações do Programa Bolsa Família deverão ser planejadas levando em consideração as demandas e necessidades para sua gestão, no que se refere às ações de assistência social, educação e saúde.