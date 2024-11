Gladson sanciona lei que cria Semana da Cultura Peruana e Boliviana no Acre; Gonzaga destaca evento para a economia acreana

O governador do Acre, Gladson Cameli, sancionou nesta sexta-feira (1) a lei que cria a Semana da Cultura Peruana e Boliviana no Acre a ser comemorada anualmente na última semana do mês de julho. O projeto de lei foi de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a pedido do presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga.

O presidente Gonzaga sugeriu a criação da Semana da Cultura Peruana e Boliviana como forma de incetivar ainda mais a integração comercial e cultural entre o Acre e os dois países vizinhos.

A lei foi sanciona no mesmo período em que o Acre recebe pela primeira vez voos diretos do Peru para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, atraves da empresa peruana Peru Air. A expectativa é que o primeiro voo do Peru chegue a Rio Branco na terça-feira (5). O voos do Peru para o Acre é uma iniciativa do deputado Luiz Gonzaga que entende que o intercâmbio turístico, cultural e comercial entre os dois paíes é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Acre.

Gonzaga agradeceu ao governador Gladson por sancionar a lei que aproximará ainda mais o Acre dos vizinhos bolivianos e peruanos.

“Fico feliz em saber que a lei proposta por nós foi sancionada pelo governador Gladson. A Aleac e o governo do Acre têm objetivo comum ao estreitar os laços culturais e comerciais com os nossos vizinhos. A Semana da Cultura Boliviana e Peruana vai trazer para o Acre oportunidades de negócios para nossos empresários e produtores”, disse Gonzaga.

A Semana da Cultura Peruana e Boliviana tem por objetivo promover a integração cultural entre o Estado e a República do Peru e Bolívia, valorizando as tradições, costumes e manifestações culturais do povo peruano e boliviano; fomentar o intercâmbio cultural, artístico e turístico entre o Acre, Peru e Bolívia, fortalecendo os laços de amizade e cooperação entre os povos; e estimular a realização de eventos, palestras, exposições, oficinas e Rio Branco demais atividades que celebrem e promovam a cultura peruana e boliviana.

A programação da Semana da Cultura Peruana e Boliviana poderá ser realizada em parceria com órgãos governamentais, instituições de ensino, entidades culturais, associações comunitárias, empresas e outras organizações que se interessarem em participar e colaborar com o evento.