Na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (13), o governador Gladson Cameli voltou a publicar novas exonerações e nomeações de servidores comissionados do Governo do Estado.

As nomeações foram na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) e na Fundação Hospital Estadual do Acre (FUNDHACRE).

Veja a lista na íntegra: