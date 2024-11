Homem-bomba entrou na Câmara antes do ataque ao STF e foi ao banheiro

A Câmara dos Deputados confirmou nesta quinta-feira (14/11) a informação de que o homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, que tentou jogou explosivos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) entrou na Câmara horas antes do ataque. Preliminarmente, a informação havia sido antecipada pelo Metrópoles na coluna de Igor Gadelha. O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC), que conhecia o homem, também disse que ele esteve no prédio dizendo que iria a seu gabinete, mas não foi.

Segundo nota divulgada pela Câmara, Francisco entrou no Anexo IV da Casa por volta das 8h15 da manhã de quarta (13/11), usou o banheiro e deixou o prédio. Quase 12 horas depois ele explodiria seu próprio carro perto do mesmo anexo e depois acabaria se matando com um explosivo em frente ao STF.

A Câmara informou que foi feita uma varredura em todos os locais por onde o homem passou em suas instalações e nada foi encontrado.

“O autor da explosão na Praça dos Três Poderes esteve na manhã desta quarta no Anexo IV da Câmara. Entrou às 8h15, foi ao banheiro e logo saiu. Foi feita varredura em todos os locais por que ele passou e nada foi encontrado”, diz um trecho da manifestação da Câmara.

A informação inicial, conforme relatado pelo Metrópoles, era de que a última vez que o homem teria ido as dependências da Casa era em agosto, quando Francisco chegou a ir no gabinete de Goetten, mas o parlamentar não estava. Depois, Goetten disse que recebeu informações de que o homem-bomba entrou na Câmara na quarta, o que agora ficou confirmado.

A Câmara tem detectores de metal em todos os seus anexos, sendo obrigatório a passagem por eles antes de acessar qualquer dependência da Casa.

Entenda o caso

Na noite de quarta-feira (13/11), a Praça dos Três Poderes foi cenário de ataques com explosivos. Por volta das 19h30, um homem se explodiu em frente ao STF. Também houve a explosão de um carro estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados.

O carro envolvido na explosão era um Kia Shuma, de cor prata. O proprietário, identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, é o homem que morreu em frente ao STF.

Ele foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), em 2020, na cidade de Rio do Sul (SC), onde vivia. Lá, ele era conhecido como Tiü França.

Vídeo mostra momento que homem-bomba se explode

Câmeras de segurança do STF registraram o instante exato em que Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, detonou um explosivo em frente à Corte, na noite dessa quarta-feira (13/11).

Nas imagens, é possível visualizar o momento em que o homem-bomba arremessa explosivos em direção à Estátua da Justiça. Em seguida, ele se deita, e o artefato acende, solta fumaça e explode. Surgem fogos de artifício à esquerda da imagem, e mais fumaça sai da região próxima à cabeça do homem.

O vídeo também mostra quando Francisco chega ao STF, segurando um guarda-chuva. Depois, ele larga o item, abre o que aparenta ser uma mochila, tira alguns itens de dentro dela e os atira em direção à estátua da Justiça.

Seguranças do próprio STF se aproximam de Francisco. Um deles chega a parar na frente da estátua. Então, o homem aparece com um objeto inflamável nas mãos e o arremessa em direção ao prédio.

Em seguida, os funcionários da Corte se afastam. Neste momento, é possível ver uma fumaça saindo do corpo de Francisco. Segundos depois, um fogo surge na cabeça dele e ele cai no chão.

Assista: