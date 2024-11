Homem é retirado de carro de aplicativo e assassinado na frente da família

Um homicídio no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, chocou a internet. A vítima estava com a família dentro de uma carro de transporte por aplicativo, quando foi retirado do veículo e assassinado por dois homens em uma moto. O caso aconteceu nesta sexta-feira (15).

De acordo com as primeiras informações, o crime teria acontecido por uma disputa de ponto de drogas. O momento da abordagem foi gravado pelo próprio motorista do veículo de aplicativo. A cena é desesperadora. O rapaz é retirado de dentro do carro e, em seguida, executado no meio da rua. A esposa da vítima se desespera após ouvir o disparo de tiro enquanto o motorista foge do local do crime. Tudo aconteceu na frente da filha do casal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.