Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

MENTIRAS.

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.

As mentiras nunca são efeito de um impulso da natureza, como o instinto, não há nada parecido com mentira instintiva, para alguém mentir é preciso haver uma decisão interior, independente das circunstâncias exteriores, e sobre essa decisão a pessoa que mente argumentará que mentiu obrigada pelas circunstâncias, mentindo a si mesma a respeito das alternativas que estavam disponíveis nessa mesma hora da mentira.

A mentira existe em nossa humanidade para comprovar duas questões básicas ao nosso respeito, a primeira é nosso livre arbítrio, porque nada obriga a mentir, a mentira é produto de uma decisão livre.

A segunda questão que a mentira comprova é a de que nada, na experiência humana, é simples e direto, tudo passa por labirintos intrincados e complexos, com os quais nossa humanidade é familiarizada.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto mais sua alma pensa, mas o coração dói, ao constatar o quanto se perdeu o rumo. No futuro, você também constatará que não poderia ter acontecido nada melhor do que, hoje, parece algo negativo. No futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De vez em quando, sem nenhuma razão aparente, a alma parece se dedicar a pensar as coisas mais terríveis, com tom pessimista. Isso há de passar, e talvez não seja nada pessoal, mas a reverberação do estado do mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As complicações que as pessoas produzem não são necessariamente intencionais, é melhor compreender isso para evitar julgar com severidade a atuação delas. O mundo está de ponta-cabeça e as pessoas bastante desorientadas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pequenas coisas, pontas soltas aparentemente inofensivas, tudo isso, em algum momento, acaba convergindo como que por obra de alguma conspiração estranha. Trata-se apenas de um momento desafortunado, que depois passa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure não complicar o que, sem nenhuma intervenção de sua parte, seguiria o fluxo e chegaria a um resultado, senão positivo totalmente, pelo menos minimamente agradável para todas as partes envolvidas. Tome distância.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora seria melhor você se abster de criticar a atuação das pessoas que, ainda que mereçam tais críticas, as receberiam tão negativamente que o resultado seria criar mais adversidades das que já existem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Coisas que normalmente seriam fáceis, podem ficar complicadas. Melhor não se desgastar diante desse cenário, mas adotar uma postura flexível para driblar os acontecimentos, em vez de os enfrentar com rigor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Forçar as pessoas a agirem de acordo com suas pretensões pode se tornar uma manobra arriscada nesta parte do caminho, porque os resultados não estariam garantidos, e se houver contrariedade, será de bom tamanho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Na tentativa de se livrar de perrengues ou de pessoas inoportunas, você corre o risco de aprofundar a situação. Melhor fingir demência e fazer cara de paisagem, porque isso vai passar sem deixar rastros.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure não se complicar fazendo manobras que só você conhece, porque se agir assim, as pessoas envolvidas nesta parte do caminho se sentirão manipuladas, e ao descobrirem tudo, partirão para a ofensiva.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas oferecem dicas de boca cheia, mas poucas delas verificam se o que oferecem é realmente valioso, ou se na prática solucionaria algo de verdade. Procure selecionar com discernimento as dicas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Qualquer tentativa que você fizer hoje para se livrar de perrengues há de ser desempenhada com total desapego pelos resultados, colocada em marcha apenas porque seja a coisa certa a se fazer, e nada além.