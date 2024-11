Influenza B: casos disparam no Brasil, surpreendendo médicos; veja os sintomas e sinais de gravidade

A alta vem sendo constante nos últimos dois meses. Somente em agosto, a taxa de casos e mortes praticamente dobrou, passando de cerca de 2% nos primeiros dias para 5% e 4%, respectivamente, ao final do mês. Os registros do Ministério da Saúde também destacam um aumento na detecção desse patógeno em outubro, com crescimento nas regiões Sudeste e Sul.

A boa notícia é que uma queda começou a ser observada em laboratórios privados. Números desses estabelecimentos compilados no monitoramento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostram que a taxa de positivos saltou de 3,13% no início de agosto para 21,55% no fim de setembro. O último relatório, do dia 18 de outubro, mostra uma pequena queda, ficando em torno de 18%.