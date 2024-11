Ingresso para Flamengo e Santa Cruz no Acre será 1 kg de alimento; veja como pegar entrada

A Arena de Floresta contará com um duelo entre Santa Cruz do Acre e o time sub-20 do Flamengo, marcado para o dia 24 de novembro, às 17h, horário local. Os portões do estádio serão abertos às 14h.

O estádio comporta 13.784 pessoas e para entrar na Arena, cada torcedor leve 1 kg de alimento e 1 brinquedo como ingresso. A troca poderá ser realizada nas unidades do supermercado Arasuper de 6 de Agosto, Aviário, Isaura Parente, Wanderley Dantas, Tangará e Sobral e também no Ginásio Jader Saraiva, em Cruzeiro do Sul.

A reforma do estádio teve investimentos de R$ 4,5 milhões do Governo do Acre, com o objetivo de atender às normas de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).