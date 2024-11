Kanye West é acusado de agredir modelo durante gravação de clipe

Mais uma polêmica envolvendo Kanye West, também conhecido como Ye, tomou conta das redes sociais. Dessa vez, o cantor foi acusado de abusar e agredir uma modelo durante a gravação de um clipe em 2010. O caso teria acontecido nas filmagens da música In For the Kill, da banda La Roux, no qual ele fez uma participação especial.

De acordo com o portal TMZ, Kanye West foi processado por Jenn An, que ficou famosa após participar do reality America’s Next Top Model. A testemunha alegou ter sido sufocada até desmaiar e que, durante os bastidores do clipe, Ye a escolheu em uma fila de mulheres. “Me dê a garota asiática”, disse o rapper.

Scott Dudelson/FilmMagic/Getty Images

Após a fala, as filmagens começaram com Jenn usando lingerie e sendo obrigada a sentar em uma cadeira na frente de Kanye. A modelo afirma que ele começou a estrangulá-la até “sufocar” seu rosto antes de “enfiar vários dedos em sua garganta, movê-los para dentro e para fora e amordaçá-la para imitar sexo oral forçado.”

“Isso é arte. Isso é arte, porra. Eu sou como Picasso”, teria gritado Kanye.

Para Jenn, a cena, gravada no Chelsea Hotel, em Nova York, nos Estados Unidos, foi “humilhante e perigosa”, e parecia mais algum tipo de fetiche do que a produção de um videoclipe.

Embora nenhum dos envolvidos apareça no clipe, a modelo acredita que a gravadora e outras “figuras de alto perfil” tentaram “enterrar” o caso.