Lindsay Lohan impressiona fãs ao surgir com aparência mais jovem

Aos 38 anos, a atriz Lindsay Lohan chocou os fãs ao surgir com o visual transformado na pré-estreia do filme Nosso Segredinho, da Netflix. Com a aparência mais jovem, a estrela do cinema surpreendeu o público ao riscar o tapete vermelho ao lado do marido, o produtor Bader Shammas, no The Paris Theatre, em Nova York.

O novo visual de Lindsay arrancou muitos elogios na internet. “Belíssima” e “impecável” foram alguns dos termos mais comentados. A mudança, inclusive, foi alvo de muitas especulações no que diz respeito a procedimentos estéticos. A atriz, no entanto, não revelou o segredo por trás da beleza.

Enquanto médicos do mundo todo suspeitam de alguns tratamentos estéticos que ela possam ter se submetido nos últimos tempos (a exemplo de preenchimento nas bochechas e nos lábios, blefaroplastia superior e rinoplastia), outras pessoas consideram que o glow da beldade, na verdade, se deve à sua “boa fase de vida”.

No passado, Lindsay enfrentou problemas com drogas, bebidas e muitas polêmicas pessoais.

Confira:

Getty Images

Getty Images

Detalhe que não passou despercebido

Apesar dos elogios, alguns fãs da ex-estrela infantil ficaram intrigados com um detalhe no rosto da famosa durante uma entrevista que ela deu no programa do apresentador Andy Cohen. Eles notaram a ausência de suas sardas, consideradas sua marca registrada desde sempre.

“Espera aí, ela não tem sardas?”, perguntou um internauta no post de Andy Cohen no Instagram. “O que ela fez?”, comentou outro. “Me parece que as sardas foram escondidas com a maquiagem”, cogitou outra pessoa.

Veja: