Lorena Maria iria terminar com MC Daniel antes de descobrir gravidez

Lorena Maria e MC Daniel anunciaram que estavam à espera do primeiro filho juntos em agosto. Entretanto, a modelo revelou que estava pronta para terminar com o funkeiro no dia em que fez o teste e deu positivo.

A informação surgiu quando Lorena explicou que não tinha feito nada para contar ao namorado que estava grávida, já que ficou muito desesperada. Ela estava em um sítio, com sua mãe, e longe do cantor.

“Nesse dia em que descobri, eu queria terminar com ele. Fiz um texto por mensagem para terminar e ele ficou sem entender nada”, declarou, em entrevista ao PoDelas. Lorena ainda contou que ele pediu para que os dois conversassem pessoalmente e queria entender o que estava acontecendo.

“Mas fiz o teste [depois] e contei. Mandei mensagem desesperada para ele. Seria legal fazer uma surpresa, uma coisa bonitinha, mas eu não tive cabeça pra isso, não. Ele ficou doido”, completou.

Ao comentar sobre a relação, a modelo descreveu que MC Daniel “é um fofo” e que tem muita paciência com ela. Eu acho normal, porque todos os pais deveriam ser assim. Mas, como a gente sabe que não é, temos que falar quando é e ele é maravilhoso”, disse.

Por fim, ela contou que não tinha o sonho de ser mãe. “Eu queria e quero ter uma família, mas não era um sonho, só que ele veio. Nunca idealizei. Pelo contrário, porque eu sonhava com a minha carreira”, encerrou.