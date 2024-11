Milei recua novamente e assina declaração final do G20

A Argentina assinou a Declaração de Líderes do Rio de Janeiro. O documento reúne todos os pontos de concordância dos países participantes do G20. A chancela veio em meio a um dia de negociações durante a cúpula das 20 maiores economias do mundo.

A decisão passou pelo crivo do presidente argentino, Javier Milei, que havia anunciado que iria se negar a assinar o documento. Antes, ele também falou que não iria aderir à Aliança Global Contra a Fome, mas por fim concordou com a proposta.

Um dos principais pontos de discordância de Milei com a declaração final da cúpula é a questão da Agenda 2030, documento elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em atualização