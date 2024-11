Militares presos ao planejar morte de Lula vão para prisões diferentes

Os quatro militares presos pela Polícia Federal por suspeita de planejar a morte do presidente Lula em 2022 foram enviados para diferentes unidades prisionais do Exército.

Eles foram detidos na manhã da terça-feira (19/11), no Rio de Janeiro, e encaminhados para batalhões localizados na própria capital fluminense ou na região metropolitana.

Segundo apurou a coluna com fontes da caserna e da PF, os quatro militares foram divididos em unidades prisionais diferentes para que não se comunicassem entre si.

Onde os militares foram presos

Como noticiou a coluna, foram presos o general da reserva Mario Fernades e os tenente-coronéis da ativa Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo e Rafael Martins de Oliveira.

O general foi detido em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava na capital fluminense para a formatura do filho, que é capitão do Exército, na escola de aperfeiçoamento de oficiais.

Ferreira Lima, por sua vez, foi preso ao desembarcar no Aeroporto do Galeão. Ele viajou ao Rio também para participar de uma formatura do Exército em Niterói, segundo fontes da caserna.