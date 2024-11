Missa de 7º dia de Flaviano Melo acontece nesta terça-feira, em Rio Branco; veja horário e local

A missa de 7º dia do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, acontece nesta terça-feira (26), na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Rio Branco, a partir das 19h.

Flaviano morreu no último dia 20 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em tratamento contra uma grave pneumonia.

O ex-governador foi velado no Palácio Rio Branco e sepultado no último sábado (23), sob forte comoção de amigos e familiares.