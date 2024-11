Com música, bandeira do MDB e forte emoção, corpo de Flaviano Melo é sepultado em Rio Branco

O corpo do ex-governador Flaviano Melo foi sepultado na tarde deste sábado (23), no Cemitério São João Batista, em Rio Branco, em meio a homenagens emocionadas de familiares, amigos e admiradores.

O último adeus a um dos políticos mais influentes do Acre foi marcado, ainda, pela música do Silêncio, da banda da Polícia Militar do Estado do Acre, e por uma apresentação de samba, gênero musical apreciado por Flaviano.

LEIA: Com música, bandeira do Vasco e forte emoção, corpo de Flaviano Melo é sepultado em Rio Branco

Antes do sepultamento, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da cidade, passando pela sede do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Já no cemitério, o corpo foi recebido com salvas de tiros, em uma cerimônia oficial organizada pelo Governo do Estado.

Flaviano Melo foi enterrado no jazigo da família, ao lado de seu avô, Flaviano Flávio Baptista, fundador da OAB no Acre.

VEJA FOTOS E VÍDEO: