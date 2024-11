Morador em situação de rua recebe ‘surra’ de ripa e vai parar no pronto-socorro

Ângelo da Silva Ribeiro, 45 anos, foi agredido a golpes de ripa e cabo de vassoura após ser submetido a uma “disciplina” na madrugada desta quinta-feira (21), em via pública no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ele estava caminhando em via pública quando foi surpreendido e abordado por um homem que portava uma ripa e por uma mulher com um cabo de vassoura nas mãos. Os dois o acusavam de ter entrado em uma residência e cortado um colchão que estava na área da casa. Mesmo negando as acusações, Ângelo foi agredido pelo casal. Após a ação, os agressores fugiram do local.

Mesmo ferido, com um corte profundo no supercílio e hematomas nos braços, costas e cabeça, o morador em situação de rua caminhou até o pronto-socorro de Rio Branco e pediu ajuda médica.

Na saída do PS, Ângelo falou com a equipe de reportagem e afirmou que o espancamento foi ordenado por alguém e que ele estaria sendo acusado de forma injusta.

O caso não foi registrado pela Polícia Militar, nem o Samu foi acionado, e a Polícia Civil não investigará o ocorrido.