MPAC apura intolerância religiosa em escola que impediu apresentação de alunos candomblecistas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, informou nesta terça-feira (12), que instaurou um procedimento para apurar uma denúncia de intolerância religiosa em uma escola estadual localizada no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

De acordo com as informações do MPAC, um grupo de alunos candomblecistas teria sido impedido de realizar uma apresentação cultural sobre a religião de matriz africana durante um evento escolar em comemoração ao Dia da Consciência Negra, programado para o final deste mês.

A denúncia indica que a direção da escola teria barrado a apresentação de dança dos orixás, que incluiria o uso de atabaques e cânticos em iorubá, justificando que a exibição poderia ofender alunos e pais de tradição evangélica.

O promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa enviou um ofício ao diretor da instituição solicitando esclarecimentos sobre os fatos. No documento, ele destaca que o intuito é reunir informações para instruir a Notícia de Fato que averigua possíveis práticas discriminatórias.