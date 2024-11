MPAC investiga denúncia de intolerância religiosa em escola estadual de Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) iniciou uma investigação sobre um possível caso de intolerância religiosa em uma escola estadual localizada no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

A denúncia, recebida pela instituição, envolve um grupo de alunos candomblecistas que teriam sido impedidos de realizar uma apresentação cultural durante as comemorações do Dia da Consciência Negra, programada para o final de novembro.

Segundo informações, a apresentação, que incluiria atabaques e cânticos em iorubá, foi vetada pela direção da escola sob a alegação de que poderia ofender alunos e pais de tradição evangélica.

Diante da denúncia, o promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa, da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, solicitou esclarecimentos à escola para entender melhor os fatos e investigar possíveis práticas discriminatórias.

A apuração está em andamento, e o objetivo do MPAC é garantir o respeito à diversidade religiosa e à liberdade de expressão no ambiente escolar.