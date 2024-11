Mulher é presa suspeita de matar próprio filho a facadas no interior

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante na tarde do último domingo (24/11), suspeita de matar próprio filho, de 20, a facadas, dentro da casa da família no bairro Santo Antônio, em Capivari, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao local e encontraram o jovem já morto em um cômodo da casa. A mulher foi encontrada na sequência com um ferimento de faca no abdômen.

Ainda de acordo com a pasta, a suspeita tentou tirar a própria vida após matar o filho. Ela foi encaminhada a um hospital local, onde foi internada sob escolta policial.

Além da faca utilizada no crime, a polícia encontrou uma carta e variados objetos no local. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Piracicaba, cidade vizinha à Capivari.