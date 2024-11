Namorada detalha como conheceu Andressa Urach: “Ano passado”

Andressa Urach, 37, e Mari Ávila assumiram o relacionamento publicamente na última quarta-feira (13) e têm compartilhado vários vídeos juntas nas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto disse nesta sexta-feira que conheceu Andressa depois de gravarem um vídeo.

“Eu era fã dela há muitos anos e ano passado rolou de gravarmos juntas, desde lá sempre conversamos bastante”, disse sobre Andressa Urach.

Ao responder uma pergunta de seus seguidores se elas realmente estão namorando, Mari comentou “opa, se estou” e deu um beijo em Andressa. “A gente está vivendo o melhor da vida juntas agora”, declarou.

A ex-evangélica anunciou com algumas imagens publicadas nos stories do Instagram com a legenda “a mulher mais linda é minha”. Elas estavam em uma balada e foram clicadas por um fotógrafo.

“Apresento para vocês a minha namorada! Homem é para sentar, mulher, para namorar. Detalhe, temos uma relação aberta… então ainda sentamos”, comentou no post.