A informação foi confirmada pelo casal no Instagram. O menininho nasceu às 19h49, com 3,760 kg e 49cm. A publicação foi feita nos Stories, com um fundo preto e, até o momento, os famosos ainda não publicaram fotos de Ravi.

Eliezer e Viih Tube já são pais de Lua, de 1 ano e seis meses. Antes mesmo de vir ao mundo, o pequeno já conta com mais de 178 mil seguidores no Instagram.