Newcastle x West Ham Palpites: Onde assistir, horário e escalações

Por outro lado, o West Ham atravessa uma fase complicada, sem vencer nos últimos dois jogos da Premier League. Após um empate sem gols com o Everton em casa, a equipe foi derrotada pelo Nottingham Forest por 3×0 fora de casa.

Os Hammers têm mostrado muita irregularidade na competição.O time está apenas 3 pontos à frente da zona de rebaixamento, e distante do G6, com uma desvantagem de 7 pontos para o 6º colocado, o Tottenham.

Além disso, o desempenho como visitante preocupa: são 5 partidas sem vitória fora de casa, com 2 empates e 3 derrotas. Essas derrotas foram marcadas por goleadas, sofrendo 3×0 para o Nottingham Forest, 4×1 para o Tottenham, ambas pela Premier League, e 5×1 para o Liverpool na EFL Cup.

Newcastle x West Ham Palpite e Prognóstico – Newcastle deverá dominar a partida no St. James’ Park

O time do Newcastle vive um ótimo momento e busca de mais uma vitória em casa. As estatísticas mostram que quando joga em casa, temos jogos com menos gols, uma vez que nas últimas 8 partidas em casa do Newcastle tivemos Menos de 3.5 gols.

Por isso, contra o West Ham, vemos mais um jogo onde o Newcastle vai dominar a partida, e dificilmente sofrerá gols, por isso nossa dica de aposta será em Menos de 3.5 gols na partida.

Newcastle x West Ham Palpites Aposta Palpite Melhor Odd Total de Gols Menos de 3.5 1.58 na Superbet Resultado West Ham vence 1.44 na Parimatch

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Jogue com responsabilidade!