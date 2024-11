No Rio, Lula vai a festival de música da Aliança Global contra a Fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá neste sábado (16/11) ao Aliança Global Festival, no Rio de Janeiro. O evento de música quer chamar atenção para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades do Brasil à frente do G20.

O chefe do Executivo chegou à capital fluminense no fim da tarde de quinta (14/11) e participará de uma série de agendas antes da Cúpula de Líderes, nos dias 18 e 19 de novembro.

Nesta sexta (15/11), Dia da Proclamação da República, Lula fará uma visita ao Forte de Copacabana. Já no sábado, participa do encerramento da Cúpula do G20 Social.

No domingo (17/11), o presidente terá outras atividades paralelas à cúpula. Pela manhã, estará na reunião plenária de prefeitos de cidades dos países que compõem o G20. Além disso, Lula terá uma série de reuniões bilaterais.

A Cúpula de Líderes do G20 reunirá dezenas de chefes de Estado e representantes de organizações internacionais. Entre os temas a serem debatidos, estão a taxação de bilionários, o combate à fome e à pobreza, as mudanças climáticas e a reforma de organismos multilaterais.