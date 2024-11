Órgãos públicos estaduais fecham no feriado e retomam atividades na segunda-feira

Em razão do feriado nacional de Proclamação da República, na sexta-feira (15), conforme estabelecido no Decreto nº 28.680 do governo de Rondônia, que regulamenta o calendário com feriados e pontos facultativos de 2024. Não haverá expediente nas repartições da Administração Pública Estadual, o atendimento ao público será retomado na segunda-feira (18).

Durante o feriado, apenas os serviços essenciais serão mantidos, como:

Saúde: hospitais e unidades de saúde;

Segurança Pública: Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO)

Para situações de emergência, estão disponíveis os seguintes telefones:

Polícia Militar (PMRO) – 190

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – 192

Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO) – 193

Polícia Civil (PCRO) – 197

Defesa Civil – 199