Oscar publica foto de Fernanda Torres e fãs cobram indicação

O perfil oficial do Oscar no Instagram, o The Academy, publicou uma foto de Fernanda Torres na tarde desta segunda-feira (18/11). A fotografia mostra a atriz na entrega do Governors Award, no domingo (17/11). O prêmio é responsável por homenagear os profissionais da indústria do cinema.

Na publicação, a brasileira aparece com um look Dior. Ela tem viajado o mundo na divulgação do filme Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles. Nos comentários da publicação, o The Academy ainda comentou: “Ela é mãe”, em referência à personagem interpretada por Fernanda no longa. Há expectativa de que a atriz seja indicada ao Oscar pelo papel. “Avisa que é ela!”, escreveu um fã na publicação. “Com ou sem Oscar, a melhor atriz de 2024”, comentou outro. A lista com os indicados para a maior premiação do cinema será anunciada em 17 de janeiro do ano que vem. View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)