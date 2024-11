Paciente com metástase reclama de atendimento em hospital do Acre; unidade se pronuncia

Uma paciente que já está em tratamento para câncer e apresenta metástase que viveu um episódio de descaso na noite de domingo (10) ao buscar atendimento de emergência na Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), referência no tratamento oncológico em Rio Branco, isso é o que relata Edirleide Wolter, que acompanhava a paciente.

Segundo ela, ao chegarem na unidade de emergência por volta das 18h30, junto de sua amiga, Maria Rocha, foram informados de que o médico estava atendendo outra paciente em estado grave. Embora compreensível em um primeiro momento, a situação se arrastou por mais de duas horas.

Após espera, a equipe informou que o médico estava tomando banho e que o atendimento demoraria mais algum tempo. Quando receberam a notícia de que a espera se estenderia, Rocha se queixou da situação.

Em resposta, a funcionária, que não foi identificada, teria sugerido que a mulher fosse encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Edirleide, que a acompanha durante o tratamento, questiona a falta de agilidade no atendimento e a ausência de uma solução imediata. “Se o hospital é especializado, como um outro local poderia lidar com uma situação dessa gravidade?”, indaga.

A Unacon se pronunciou por meio de nota sobre o ocorrido. Em nota, Unacon disse que a paciente não foi atendida prontamente por conta de uma intercorrência com outro paciente que estava internado na unidade. Confira na íntegra:

“Em relação ao atendimento da sra Maria Rocha Lima Martins, esclarecemos que a mesma não foi atendida prontamente na Unidade de Assistência de Alta Complexidades em Oncologia (Unacon) em virtude de intercorrência com paciente internado nesta unidade, o que requereu a atenção integral do médico plantonista. A paciente foi orientada a aguardar ou se dirigir a uma Unidade de Pronto Atendimento, no entanto, quando o médico retomou os atendimentos, a mesma já não estava no local. Na oportunidade, o Unacon esclarece ainda que os pacientes oncológicos que precisam de atendimento de urgência e emergência – principalmente os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia e pós-cirúrgicos, devem procurar atendimento na emergência oncológica, no entanto, caso haja superlotação temporária da unidade, eles podem ser direcionados às Unidades de Pronto Atendimento ou Pronto Socorro, para que seus atendimentos sejam assegurados e, caso necessário, estes serão regulados para a continuidade do tratamento no Unacon.

Depois de averiguar o acontecido, tomamos as devidas providências, e referida paciente foi atendida pelo especialista radiotepeuta e realizados todos os exames de urgências, realizada terapia adequada dos exames, como não era caso de urgência, mas salientamos que o controle da dor dos nossos pacientes é prioridade nessa unidade.

Ressaltamos que a paciente segue em acompanhamento ambulatorial nesta unidade.

Fizemos contato por telefone com o seu José (esposo), relatou que a paciente está muito bem e sem dores.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.”