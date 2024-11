Padre Julio Lancellotti denuncia funcionária da TV Canção Nova por ataques de ódio; emissora se manifesta

Olha que situação curiosa: uma autointitulada missionária, produtora, roteirista e locutora da TV Canção Nova –que tem uma programação religiosa focada nas crenças da Igreja Católica– tem usado as instalações da emissora e seus recursos técnicos para enviar mensagens de ódio, carregadas de viés político, ao Padre Julio Lancellotti. Cansado da insistência da moça, o religioso decidiu expor a identidade da moça em uma postagem pública no Instagram, denunciando o comportamento abusivo dela. E agora a casa caiu para a “pregadora da palavra de Deus”.

O nome da mulher é Angela Menezes, e sua página no Instagram traz uma biografia imponente: ela se apresenta como “Católica Missionária Pregadora / Roteirista e Produtora da TV Canção Nova / Locutora e Roteirista da Canção Nova FM”. Em seu canal no YouTube, ela costuma publicar vídeos com teorias da conspiração mesclados com passagens bíblicas. E na página do Instagram, algumas de suas postagens contavam com suas opiniões políticas conservadoras.

Na noite de segunda-feira (25), Julio Lancellotti expôs a tal apresentadora e os ataques que vem sofrendo. “Não conheço essa senhora que me ataca de maneira violenta. Nunca fiz qualquer referência a ela e a seus amigos. E ela, pra defender alguns deles, me ofende de maneira desumana”, desabafou o religioso.

Os seguidores do sacerdote se revoltaram e começaram a lotar a página de Angela Menezes de mensagens. Afinal, é no mínimo contraditório uma mulher que se diz missionária da Igreja Católica adotar um discurso violento e de ódio contra um dos maiores nomes da instituição no país. E rapidamente ela deletou seu perfil nesta rede social.

Mesmo assim, a campanha para que a TV Canção Nova se manifestasse ganhou força, e esta modesta coluna conseguiu conversar com os porta-vozes da emissora, que repudiaram o comportamento da mulher e trouxeram uma informação preciosa: ela não é apresentadora ou locutora da rede religiosa (embora deixe isso exposto nas redes sociais), e fez questão de frisar que ela Angela nunca teve autorização para utilizar dos equipamentos e instalações da rede de comunicação para atacar padre Julio.

“A Canção Nova não adota nem aceita discurso de ódio em suas redes, de forma que a referida postagem não representa a opinião da instituição, que reitera seu respeito pelo padre Júlio Lancellotti. Posicionamentos controversos de seus membros nas redes sociais, em perfis próprios, expressam apenas manifestações pessoais. A missionária está sendo ouvida pelo departamento formativo da instituição e devidamente orientada”, disse a emissora em nota.

“Acrescentamos que ela não faz parte do quadro de locutores da rádio e de apresentadores da TV Canção Nova, bem como não possui autorização para utilizar o aparato da emissora em suas redes pessoais”, concluiu.

A coluna também procurou Angela na manhã desta terça-feira, mas até a publicação deste texto ela não se manifestou. Atualizaremos caso mude de ideia.