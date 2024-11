PF indicia Bolsonaro, Braga Netto, Heleno, Ramagem, Valdemar e mais 32 em inquérito sobre tentativa de golpe

A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira (21) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-integrantes de seu governo por abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa (veja abaixo as penas para cada um desses crimes). Ao todo, a lista tem 37 nomes.

O indiciamento ocorre no inquérito que investiga a tentativa de golpe de estado para manter Bolsonaro no poder mesmo após a derrota para Lula (PT) nas eleições de 2022. Desde o ano passado, a PF investiga a tentativa de golpe de Estado e iniciativas nesse sentido que ameaçaram o país entre 2022 e 2023, após Lula ter sido eleito — vencendo Bolsonaro nas urnas, e até pouco depois de ele ter tomado posse.

Além de Bolsonaro, foram indiciados pelos 3 crimes:

– o general da reserva do Exército Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022;

– o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

– o policial federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin);

e Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.

Além do inquérito sobre o golpe de estado, Bolsonaro também já foi indiciado neste ano em outras duas investigações da Polícia Federal: o caso das joias sauditas e a fraude no cartão de vacinas.

O relatório final do inquérito, que tem mais de 800 páginas, foi concluído no início da tarde e vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Caberá à Procuradoria-geral da República (PGR) denunciar ou não os indiciados ao Supremo. Caso a Corte aceite a denúncia, eles se tornam réus e serão julgados.

Veja as penas previstas:

– Golpe de Estado: 4 a 12 anos de prisão;

– Abolição violenta do Estado democrático de Direito: 4 a 8 anos de prisão;

– Integrar organização criminosa: 3 a 8 anos de prisão.

Veja a lista de todos os indiciados:

– Ailton Gonçalves Moraes Barros;

– Alexandre Castilho Bitencourt da Silva;

– Alexandre Rodrigues Ramagem;

– Almir Garnier Santos;

– Amauri Feres Saad;

– Anderson Gustavo Torres;

– Anderson Lima de Moura;

– Angelo Martins Denicoli;

– Augusto Heleno Ribeiro Pereira;

– Bernardo Romão Correa Netto;

– Carlos Cesar Moretzsohn Rocha;

– Carlos Giovani Delevati Pasini;

– Cleverson Ney Magalhães;

– Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira;

– Fabrício Moreira de Bastos;

– Filipe Garcia Martins;

– Fernando Cerimedo;

– Giancarlo Gomes Rodrigues;

– Guilherme Marques de Almeida;

– Hélio Ferreira Lima;

– Jair Messias Bolsonaro;

– José Eduardo de Oliveira e Silva;

– Laercio Vergilio;

– Marcelo Bormevet;

– Marcelo Costa Câmara;

– Mario Fernandes;

– Mauro Cesar Barbosa Cid;

– Nilton Diniz Rodrigues;

– Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho;

– Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira;

– Rafael Martins de Oliveira;

– Ronald Ferreira de Araujo Junior;

– Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros;

– Tércio Arnaud Tomaz;

– Valdemar Costa Neto;

– Walter Souza Braga Netto;

– Wladimir Matos Soares.

Veja íntegra da nota da PF sobre o indiciamento:

A Polícia Federal encerrou nesta quinta-feira (21/11) investigação que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder.

O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário.

As investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos:

a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral; b) Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado; c) Núcleo Jurídico; d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas; e) Núcleo de Inteligência Paralela; f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas.