“Pó e destruição”. As imagens do ataque de Israel em Beirute

Um ataque aéreo israelense atingiu o centro de Beirute, capital do Líbano, na madrugada deste sábado, causando pelo menos quatro mortes e mais de 20 feridos. De acordo com a agência de notícias Reuters, que citou a imprensa local, as operações de resgate ainda estão em andamento.

O ataque, supostamente realizado com bombas de fragmentação, destruiu um prédio de oito andares por volta das 4h (horário local). Até o momento, não se sabe qual era o alvo das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Um homem, cuja família ficou ferida, descreveu a cena como devastadora. “Havia pó e casas destruídas, pessoas correndo e gritando. Minha esposa está no hospital, minha filha está no hospital, minha tia está no hospital”, disse ele enquanto segurava uma foto da filha. “Esta é a menor, e meu filho também ficou ferido. Minha filha está no Centro Médico da Universidade Americana de Beirute. Foi isso que aconteceu.”

O ataque no centro de Beirute ocorreu horas após aviões israelenses realizarem a quarta ofensiva em 24 horas nos subúrbios do sul da capital, reduto do movimento xiita Hezbollah, acompanhado por um novo apelo para a retirada da população local.

No sul do Líbano, onde Israel conduz incursões terrestres desde 30 de setembro em guerra aberta contra o Hezbollah, cinco socorristas ligados ao grupo pró-iraniano foram mortos, informou o Ministério da Saúde local. Já no leste do Líbano, onde o Hezbollah também atua, um ataque israelense matou Ali Rakan Allam, diretor do hospital Dar al-Amal, perto de Baalbeck, além de seis membros da equipe de enfermagem em sua residência próxima ao hospital, segundo o ministério.

Esses ataques acontecem em um momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que cerca de 230 profissionais de saúde foram mortos no Líbano desde 7 de outubro de 2023, lamentando o que chamou de “número extremamente preocupante”.

O exército israelense admitiu ter “realizado uma série de ataques contra centros de comando terroristas do Hezbollah” nos subúrbios do sul de Beirute na sexta-feira.

Israel entrou em guerra aberta com o Hezbollah em 23 de setembro, desencadeando uma intensa campanha de bombardeios no Líbano, que já causou a morte de pelo menos 3.645 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.