Polícia Civil do Acre desmantela esquemas de tráfico interestadual com ações coordenadas entre estados

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc), tem intensificado suas ações de combate ao tráfico de drogas. Duas ações realizadas neste mês evidenciam a atuação conjunta da polícia com outras forças estaduais e a expertise no uso de técnicas investigativas e operacionais.

Em julho deste ano, o NOC interceptou um pacote contendo meio quilo de maconha que estava sendo enviado de forma ilícita para Itajaí, Santa Catarina. Após a apreensão, iniciou-se uma investigação minuciosa que revelou que a remetente utilizava um nome falso para dificultar sua identificação. Em coordenação com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRD) da Polícia Civil de Santa Catarina, os investigadores conseguiram identificar o endereço do destinatário da carga.

Na última sexta-feira, 8, agentes deram cumprimento aos mandados de busca em Itajaí, resultando na prisão em flagrante do destinatário, que estava envolvido na comercialização de cigarros eletrônicos contendo THC, o princípio ativo da maconha. A operação foi bem-sucedida e culminou com a detenção do indivíduo, que está agora à disposição do Judiciário. O inquérito relacionado a essa ação foi oficialmente concluído na data de hoje.

No mesmo dia, o NOC realizou mais uma operação de impacto, desta vez em uma transportadora. Durante a inspeção, um carregamento suspeito chamou a atenção dos investigadores. Com o auxílio de cães farejadores, especializados na detecção de entorpecentes, foi possível localizar a droga escondida em um local engenhoso, dentro de madeiras utilizadas para armazenar tábuas de carne. A ação resultou na apreensão de 3,2 kg de pasta base de cocaína.

“Essa apreensão representa um duro golpe nas redes de tráfico que utilizam transportadoras e métodos dissimulados para distribuir drogas pelo país. As investigações sobre essa apreensão ainda estão em andamento, com o objetivo de identificar os envolvidos na operação de envio e recepção da droga, além de desmantelar possíveis redes criminosas relacionadas”, disse o delegado titular da Denarc, Dr. Saulo Macedo.

Macedo ressalta ainda que, empenho das equipes envolvidas e a comunicação com outras forças policiais reforçam a segurança pública e a atuação eficaz contra o tráfico de entorpecentes. “As investigações em andamento prometem continuar desarticulando esquemas de tráfico e levando os responsáveis à justiça”, disse.