Prefeitura instala Ecoponto para o descarte ecológico de lâmpadas usadas; veja o local

Pensando em um futuro mais verde, a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, uniu-se a empresa Reciclus para ajudar no descarte correto de lâmpadas inutilizáveis.

A iniciativa pretende aproveitar mais de 90% dos componentes desses itens, e para isso, instalou no Horto Florestal, na capital, um Ecoponto para que qualquer pessoa interessada em participar possa depositar lâmpadas de baixa ou alta pressão que contém mercúrio.

Podem ser descartadas no ponto de coleta os objetos de iluminação como as fluorescentes compacta, tubulares e até as de vapor de sódio.