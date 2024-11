PRF aponta causa de acidente que matou sargento do Acre esmagado na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal de Rondônia (PRF-RO) apontou a causa do acidente que matou o sargento acreano Guilherme Machado Brum, enquanto voltava para a capital do Acre. O acidente ocorreu na BR-364, km 790, ainda em Rondônia.

De acordo com a PRF-RO, o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e caísse em uma ribanceira.

“No caminhão estavam dois militares. O condutor, um soldado, saiu consciente e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Infelizmente, o passageiro, um sargento, foi lançado para fora do veículo e faleceu no local. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) será confeccionado e a PRF permanece à disposição para fornecer mais informações assim que o laudo finalizar”, diz a instituição.

Também foi confirmado que o outro militar que ocupava o veículo ficou ferido e foi prontamente encaminhado para um hospital. O 4º BIS afirma que todas as medidas estão sendo tomadas e que presta todo o suporte aos envolvidos e familiares. A causa do acidente continua em investigação.

O comandante deixou o seu pesar pela morte do militar acreano em nota publicada. “Que o Senhor do Exércitos, em sua infinita misericórdia, acolha o sargento Brum e traga consolo aos corações dos familiares e amigos neste momento de dor”.

Confira a nota na íntegra:

“Na manhã do dia 15 de novembro de 2024, por volta de 11h40, uma viatura do Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva envolveu-se em um acidente na Rodovia 364, Km 790, Ponte do Caracol, no momento em que retornavade um exercício de adestramento, realizado do município de Campo Novo de Rondônia/RO, para a sede da Organização Militar, em Rio Branco/AC.

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de selva lamenta informar o falecimento de 01 (um) dos ocupantes da viatura, dos 2 (dois) que estavam embarcados. O outro militar ficou ferido e foi evacuado para o hospital local.

Por fim, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva está tomando todas as medidas necessárias e prestando todo o suporte aos envolvidos e seus familiares, bem como apurará as causas do acidente.

Atenciosamente,

Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.”