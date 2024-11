Militar do Exército morto em acidente com caminhão na BR-364 é identificado; ele era do Acre

A polícia identificou o militar do Exército Brasileiro morto no trágico acidente na BR-364, nesta sexta-feira (15).

Trata-se do sargento Guilherme Machado, de 33 anos. O caminhão caiu em uma ribanceira na ponte do Caracol as margens da BR-364. Na ocorrência, um deles – Guilherme – morreu esmagado pelo veículo.

Em nota, o Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva informou que uma viatura do Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva envolveu-se em um acidente na Rodovia 364, Km 790, Ponte do Caracol, no momento em que retornava de um exercício de adestramento, realizado do município de Campo Novo de Rondônia/RO, para a sede da Organização Militar, em Rio Branco/AC